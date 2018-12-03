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Güney Kıbrıs'ta nüfus alarmı!

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Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin yayınladığı “2017 Demografi Raporu”na göre, Güney Kıbrıs nüfusunun 2017 yılı sonuna kadar 864 bin 200 kişi olduğunu ve 2016 yılı sonuna kadar olan nüfusa kıyasla yüzde 1,1’lik artış gösterdiğini yazdı.
Güney Kıbrıs'ta nüfus alarmı!

Güney Kıbrıs’ta doğum oranlarının azaldığı ve nüfusun giderek yaşlandı bildirildi.

 

Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin yayınladığı “2017 Demografi Raporu”na göre, Güney Kıbrıs nüfusunun 2017 yılı sonuna kadar 864 bin 200 kişi olduğunu ve 2016 yılı sonuna kadar olan nüfusa kıyasla yüzde 1,1’lik artış gösterdiğini yazdı.

Rapora göre, kadın nüfusunun erkek nüfusuna kıyasla daha fazla olduğuna dikkat çeken gazete, 2017 yılının sonuna kadar Güney Kıbrıs’ta yaşayan 442 bin 700 kadın, 421 bin 500 erkek olduğunu kaydetti.

Gazete, 2017 yılı verilerine göre, 15 yaş altı nüfusun, toplam nüfusun yüzde 16,2’sini, 65 yaş üstü nüfusun da, toplam nüfusun yüzde 15,9’unu oluşturduğunu belirtirken; 2000 yılında 15 yaş altı nüfusun, toplam nüfusun yüzde 22,3’ünü, 65 yaş üstü nüfusun da toplam nüfusun yüzde 11,3’ünü oluşturduğunu anımsattı.

Haberde, Lefkoşa Rum Kesimi’nde 335 bin 900, Limasol’da 242 bin, Larnaka’da 146 bin 500, Baf’ta 92 bin 300, “Mağusa Bölgesi”nde de 47 bin 500 kişinin yaşadığı belirtildi.

Gazete, 2017 yılında Güney Kıbrıs’ta 9 bin 229 doğum meydana geldiğini kaydederken, 2016 yılında bu rakamın 9 bin 455 olduğunu yazdı.

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