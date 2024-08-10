Güney Kıbrıs'ta nüfus milyona dayanıyor ama yaşlanıyor

Politis, “Son Nüfus Sayımına Göre Nüfusumuz Milyona Dayanıyor Ancak Yaşlanıyor” başlığıyla aktardığı haberinde 2021’de yapılan sayımda Güney Kıbrıs’taki nüfusun 2011 sayımına göre yüzde 9,9 artarak 923 bin 381’e (449 bin 708’i erkek, 473 bin 673’ü kadın) yükseldiğini yazdı. 65 yaş ve üzeri nüfusun, 0-15 yaş nüfusa oranla daha fazla olduğunu, bunun da nüfusun yaşlanmakta olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

2011’deki sayıma oranla 2021’de en çok konut ve hane halkı artışının Mağusa bölgesinde yaşandığını, kent nüfuslarının arttığını ancak tarımsal bölge nüfusunda azalma yaşanmadığını yazan gazete diploma sahibi nüfusta dikkat çekici artış kaydedildiğini belirtti.