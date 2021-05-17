Güney Kıbrıs’ta Nüfusun Yüzde 44’ü Aşılandı

Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 44’ünün ilk doz aşısını yaptırdığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumartesi gününe kadar 433 bin 362 kişinin ilk doz aşısını yaptırdığını ve bunun, toplumun yüzde 43,9’una denk geldiğini; yüzde 14,7’sinin de iki doz aşısını yaptırarak aşılanmayı tamamladığını yazdı.

Gazete, bugün itibarıyla tedbirlerde küçük bir hafifletmeye gidildiğini ve gece sokağa çıkma yasağının başlama saatinin 23.00’ten 00.00’a alındığını, açık mekanlarda Safepass gösterme zorunluluğunun da kaldırıldığını kaydetti.

Son günlerde vakalarda görülen düşüşün de iyimser bir hava yarattığını belirten gazete, bulaş oranıyla tedavi gören hasta sayısının da düştüğünü ve hafta sonu can kaybı yaşanmadığını yazdı.

AŞI KARŞITLARINDAN PROTESTO EYLEMİ

Bu arada Fileleftheros gazetesi de, aşı karşıtlarının Cumartesi akşamüzeri, Baf’taki 28 Ekim Meydanı’nda toplanarak aşılanmayı protesto ettiklerini yazdı.

Haberde, Hükümet’in aşı programını empoze eden tutumunu protesto etmek isteyen eylemcilerin pankartlarla yürüdükleri ve “Özgürlük eşittir sağlık” sloganları attıkları belirtildi.