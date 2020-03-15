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Güney Kıbrıs'ta OHAL yok, olağan üstü tedbirler açıklandı

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Güney Kıbrıs'ta OHAL yok, olağan üstü tedbirler açıklandı
Güney Kıbrıs'ta OHAL yok, olağan üstü tedbirler açıklandı

Anastasiadis durumun yeniden incelendiğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin acil bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

İşte alınan tedbirler:

Kıbrıs’a gelecek olanlar doktordan iyi oldukları yönünde bir kağıda sahip olması gerekecek.

Gelen şahıslar 14 gün karantina bölgesinde kalacak.

Misafir kabul etmeyecek.

Koşullara uymayan kimse Kıbrıs’a gelemeyecek. Kıbrıslı Türkler için de aynı doktor belgesi istenecek.

Limanlardan, kara sınır kapılarından ve havaalanlarından sadece iyi olduklarına dair doktor belgesi olan Kıbrıslılar girebilecek.

Yurt dışında okuyan öğrencilere, okudukları yerde kalmaları için devlet tarafından 750 euro gönderilecek.

Kafeteryalar, sinemalar, oteller, restoranlar kapalı kalacak.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti sağlık alanına 100 milyon euro verecek.

Ayrıca hükümet, işe gidemeyecekleri için işçilere ve işletmelere para ödeyecek.

Süpermarketlerde güvenlik olacak.

İnsanlar marketlere az az girebilecek.

Alınan önlemler şöyle:

- Eğitim aldıkları ülkelerde kalan öğrenciler için 750 Euro ödenek

- Halk sağlığı desteği için 100 milyon Euro ayrılacak

- Alışveriş merkezleri,  kafe, barlar, eğlence merkezleri, tiyatrolar, sinemalar, müzeler, ajanslar, kumarhaneler, spor tesisleri, berberler ve benzeri yerler kapatılacak

- Açık kalacaklar süpermarketler, eczaneler, fırınlar, ve benzin istasyonları

Öte yandan Rik'in yayınladığı bilgiye göre, Başpiskopos'tan inananları üç hafta boyunca kiliselerden uzak durmaya çağıran bir açıklama yayınlaması bekleniyor.

İlgili Haber: Güney Kıbrıs’ta yeni alınan önlemler açıklandı

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