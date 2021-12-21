Güney Kıbrıs'ta Okullar 10 Ocak'a kadar kapalı! İşte yeni Covid tedbirleri...

Rum Bakanlar Kurulu, Kıbrıs’taki epidemiyolojik tablonun kötüye gitmesi ve çok bulaşıcı olan Omikron varyantının görülmesi sonucu kısıtlayıcı tedbirlerin daha sıkı hale getirilmesine karar verdi. Sağlık Bakanı saat 4’te yeni tedbirleri açıkladı.

-Okulların Noel tatilinden sonra 10 Ocak’ta açılacak ve öğrenciler, öğretmenler ve diğer okul personeli okula dönmeden önce 72 saat içinde yapılmış negatif PCR veya 48 saat içinde yapılmış negatif hızlı test sonucu göstermeye zorunlu olacak.

-Mevcut emirnamenin tüm diğer hükümleri 15 Ocak 2022 tarihine kadar uzatıldı.

-22 Aralık’tan itibaren aşılamasını tamamlamış olan veya 180 gün içinde koronavirüsten iyileştiğine dair belgesi bulunan çalışanlar, işlerine giderken 7 günlük negatif PCR veya hızlı test sonucu göstermek zorunda olacak. Takviye dozu yaptırmış olan çalışanlar bu kuralın dışında tutulacak.

-22 Aralık’tan itibaren Noel bayramı çerçevesinde yapacakları ev ziyaretlerinden önce tüm vatandaşların hızlı test yaptırması öneriliyor. Aşının ilk 2 dozunu yaptırmış olanlar kişisel test yaptırabilir, herhangi bir aşı yaptırmamış olanlara ise 48 saat önce hızlı test yaptırması önerildi. Evlerde, evde kalan reşit olan ve olmayan kişiler dahil olmak üzere, en fazla 20 kişinin bir arada toplanması öneriliyor.

-Covid iyileşme belgesinin geçerlilik süresi 6 aydan 3 aya indirildi. Bu kural 31 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek.

-22 Aralık’tan 6 Ocak 2022’ye kadar Noel bayramı çerçevesinde 12-17 yaş arası çocukların, aşılamasını tamamlamış olan bir ebeveyn tarafından eşlik edilmeleri koşuluyla, restoran, tiyatro, sinema, kapalı stadyum, düğün ve vaftiz törenlerine girerken 72 saat içinde yapılmış negatif PCR veya hızlı test sonucu göstermesi gerekiyor.