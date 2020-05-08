Güney Kıbrıs’ta okullar 20 Bin test yapılarak açılıyor..

Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Prodromos Prodromou, 21 Mayıs’ta okullar yeniden açıldığında okullarda 20 bin COVID-19 testi yapılacağını açıkladı.

Bakan ayrıca, sanat ve kültürle uğraşanlara üç aylık harcamalarını karşılamaları için 900 avro verileceğini de duyurdu. Öğrencilere yapılacak para yardımı başvuruları da 22 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Perşembe günü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Prodromou, sağlık güvenliği koşulları altında okullara dönen öğrencilerden kan örneği almanın çok önemli bir gelişme olduğunu, testlerin öğrencilere, okul personeline ve öğrencilere yapılacağını, bu konuyla ilgili ayrıntıların ileriki günlerde açıklanacağını söyledi.

Prodromos Prodromou, “100 bin kişilik öğrenci nüfusundan toplam 20 binine; beşte birine test yapılacak, dolayısıyla biz sağlık güvenliği adına gerçekten ilerlemiş olacağız” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ta tüm okullar 21 Mayıs’ta açılıyor, son senesi olan öğrenciler okula 11 Mayıs’ta gidecek

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İlk ve orta eğitimde okullara 21 Mayıs’ta geri dönülüyor. Lise son sınıflar derslere 11 Mayıs’ta başlayacaklar.

Eğitim ve Kültür Bakanı Prodromos Prodromou, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades’in başkanlığında çarşamba günü tüm tarafların katılımıyla yapılan eğitimle ilgili toplantıdan sonra açıklamalarda bulundu.

Prodromou, diplomalarını alan, Kıbrıs ve Yunanistan’daki üniversitelere gitmek isteyen öğrencilerin sınavının 9 Haziran’da yapılacağını duyurdu.