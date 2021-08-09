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Güney Kıbrıs'ta okullar eylülde yüz yüze eğitimle açılıyor

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Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Prodromos Prodromu okulların önümüzdeki Eylül ayında yüz yüze eğitimle açılacağını açıkladı.
Güney Kıbrıs'ta okullar eylülde yüz yüze eğitimle açılıyor

Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Prodromos Prodromu okulların önümüzdeki Eylül ayında yüz yüze eğitimle açılacağını açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre, dün katıldığı bir anma töreninde konuşan Prodromu, yeni eğitim yılının, olağanüstü koronavirüs önlemleri altında zor geçecek olmasına rağmen Eylül ayında yüz yüze eğitimle başlayacağını söyledi.

Prodromu, hijyen altyapısının hazır olduğunu, bugüne kadar sınıflara 50 bin tek kişilik sıra yerleştirildiğini ve diğer gerekli bütün malzemelerin tedarik edildiğini söyledi.

Okullarda uygulanması gereken protokol ve yeni eğitim yılı için verilecek tavsiyeleri görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanı ve özel Tıbbi Uzmanlar Komitesi ile görüşeceklerini kaydeden Prodromu, toplu halde bulunulan diğer bütün yerler gibi okullarda da safepass istenebileceğine işaret etti.

Bu hafta da üniversite yetkilileriyle yüz yüze eğitimi görüşmek üzere bir araya geleceğini ekledi.

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