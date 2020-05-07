Güney Kıbrıs’ta Okullar İki Aylık Aranın Ardından Yeniden Açılıyor

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi çerçevesinde iki aydır kapalı olan okulların 21 Mayıs’ta yeniden açılacağı ve eğitim konusunda bir yol haritası açıklandığı haber verildi.

Alithia gazetesi “Öğrenciler Dönüşümlü Olarak Sınıflarda- Eğitimin Yol Haritası Açıklandı” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, Güney Kıbrıs’taki son sınıf öğrencilerin 11 Mayıs’ta, diğer tüm seviyelerdeki öğrencilerin ise 21 Mayıs’ta okullarına döneceklerini haber verdi.

Sınıflarda çocukların sayısının 12’yi geçmeyeceğini ve öğrencilerin iki gruba ayrılacağını yazan gazete, ilk grubun okula Pazartesi, Salı ve Çarşamba, ikinci grubun ise Perşembe ve Cuma günleri okula gideceğini, bir sonraki hafta ise bunun tam tersinin olacağını belirtti.

Okulların açılmasıyla ilgili yol haritasına ayrıntılı bir şekilde yer veren gazete, 11 Mayıs’ta, lise ve teknik okulların son sınıf öğrencileri ile özel okulların son sınıf öğrencilerinin de okullarına döneceğini kaydetti.

21 Mayıs’ta ise her seviyeden tüm öğrencilerin okullarına döneceğini belirten gazete, bu tarihten itibaren özel okullar, devlet eğitim enstitüleri, teknik okulların akşam programları, okul ve sosyal entegrasyon faaliyet programları, özel dershaneler, özel eğitim kurumları, konservatuarlar ve diğer benzeri eğitim programlarının yeniden faaliyete geçeceğini ifade etti.

9 Haziran’da Güney Kıbrıs genelinde son sınıflar için sınavların başlayacağını, geriye kalan öğrencilerin sınava girmeyeceğini yazan gazete, 29 Haziran tarihinde ise eğitim-öğretim döneminin sona ereceğini ifade etti.

Gazete, Rum hükümetinin alınan bu kararla ilgili olarak, müdahil tarafları, eğitimcileri, aileleri ve öğrencileri dün Başkanlık Sarayında gerçekleştirilen bir toplantıda konu hakkında bilgilendirdiğini de belirtti.

Gazeteye göre Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ise açıklamasında, öğrencilerin iki gruba ayrılacağını ve her grubun farklı günlerde dersleri farklı günlerde takip edeceğini söyledi.

Gerekli tüm önlemlere ve sağlık protokollerine uyulacağını da dile getiren Prodromu, 20 bin eğitimci ile öğrenciye koronavirüs testi yapılacağını da açıkladı.

Haberde, eğitimcilerin ve öğrencilerin, okullara toplu geri dönüş konusunda tepki gösterdiklerine de yer verildi.

Fileleftheros gazetesi de “Eğitimcileri Gafil Avladı- Başkan Sorumluluğu Aldı- Birçok Tepkiyle Herkesin Okullara Dönüşü” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta 21 Mayıs’ta tüm öğrencilerin okullarına döneceğini yazdı.

Gazete “Dezenfektasyon, Koronavirüs Testleri ve Otobüsler” ara başlıklı haberinde ise, uyulması gereken protokoller temelinde, önümüzdeki hafta son sınıf öğrencilerini karşılayacak olan lise ve teknik okullar da dahil olmak üzere, tüm okulların yeniden faaliyete başlamalarından önce dezenfekte edileceğini haber verdi.

Habere göre Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ise açıklamasında, Rum Bakanlar Kurulunun, eğitimcilere ve öğrencilere koronavirüsle ilgili 20 bin test yapılmasını onaylayacağını, öğrencilere yapılacak olan testlerin ailelerinin rızasıyla gerçekleştirileceğini ve testlerin okulların açılmasının ardından sağlık hizmetlerine ait mobil birimler tarafından gerçekleştirileceğini ifade etti.

Öğrencilerin okullara otobüslerle taşınması konusunda ise Prodromu, öngörülen tedbirlerin alınacağını, bunun oldukça karmaşık bir girişim olacağını ve bunu doğru bir şekilde planlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.