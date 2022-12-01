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Güney Kıbrıs'ta okullarda cinsel eğitimin ders olarak verilmesi Hukuk Dairesi'ne takıldı

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Kıbrıslı Rum Milletvekili Haralambos Theopemptu’nun, cinsel eğitimin, okullarda mecburi ders olarak verilmesine ilişkin hazırladığı yasa tasarısının, oylanması için meclise gitmeden önce Hukuk Dairesi’ne takıldığı belirtildi.
Güney Kıbrıs'ta okullarda cinsel eğitimin ders olarak verilmesi Hukuk Dairesi'ne takıldı

Kıbrıslı Rum Milletvekili Haralambos Theopemptu’nun, cinsel eğitimin, okullarda mecburi ders olarak verilmesine ilişkin hazırladığı yasa tasarısının, oylanması için meclise gitmeden önce Hukuk Dairesi’ne takıldığı belirtildi.

Politis gazetesi, Hukuk Dairesi’nin konu hakkındaki görüşünde “cinsel eğitime ilişkin yasa tasarısının, yasama gücünün, yürütme gücünün erkini kullanmasına müdahale etmesine bağlı olarak Anayasa'dan kaynaklanan kuvvetler ayrılığı ilkesini ortadan kaldırdığını” dile getirdiğini yazdı.

İlgili yasa tasarısının mecliste yarın oylanmasının planlandığını ancak Hukuk Dairesi’nin bunu anayasaya aykırı bulduğunu yazan gazete, tüm bunlara karşın yasa tasarısının oylama için yarın meclise gideceğini belirtti.

Habere göre partiler arasında da bu konuda anlaşmazlıklar bulunurken DİSİ, AKEL ve Ekologlar’ın yasa tasarısına olumlu, DİKO ve ELAM’ın ise olumsuz  oy vermesi bekleniyor.

Haravgi gazetesi ise “Cinsel Eğitim ile İlgili Ders Kavgası Sürüyor” başlıklı haberinde yasa tasarısını önerisinde bulunan Haralambos Theopemptu’nun dün bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Theopemtu, yasa tasarısının, Meclis kapanmadan önce oylama için son meclis oturumunda olacağını ifade etti.  AKEL, DİSİ ve Ekologlar’ın tasarıya destek verdiklerini ifade eden Theopemtu, üç parti üyesinin müdahalesiyle de tasarının iyileştirildiğini belirtti.

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