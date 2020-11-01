Güney Kıbrıs’ta ölü sayısı 26’ya yükseldi

Güney Kıbrıs’ta dün yeni Koronavirüs vaka sayısının 149 olduğu, 91 yaşındaki bir kadının da öldüğü açıklanmıştı.

Alithia gazetesi, referans hastanesinde tedavi gören ve kronik hastalıkları da bulunan 91 yaşındaki kadının Koronavirüs nedeniyle öldüğünü, bununla birlikte nihai ölüm nedeni Koronavirüs olanların sayısının, 17’si erkek 9’u kadın olmak üzere 26’ya yükseldiğini yazdı.

Habere göre toplam Koronavirüs vaka sayısı ise 4 bin 366’ya yükseldi.

Gazete bir başka haberinde ise Birleşik Krallık’ın, Kıbrıs’tan gelecek yolculara bugünden geçerli olmak üzere, 14 günlük karantina uygulaması şeklinde tedbir almasının ardından, İngilizlerin Ada’dan ayrılmaya başladığını yazdı.

Gazete, birçok İngiliz vatandaşının ülkelerine geri dönebilmek için, geçtiğimiz Perşembe gününden itibaren uçuş aradığını da belirtti.