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Güney Kıbrıs'ta Ölümlü Trafik Kazalarında Yüzde 62,5'lik Artış

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Güney Kıbrıs'ta Ölümlü Trafik Kazalarında Yüzde 62,5'lik Artış
Güney Kıbrıs'ta Ölümlü Trafik Kazalarında Yüzde 62,5'lik Artış

Güney Kıbrıs’ta ölümle sonuçlanan trafik kazalarında yüzde 62,5 artış yaşandığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi manşete çektiği haberinde, bu yıl içerisinde, düne kadar meydana gelen ve ölümle sonuçlanan 12 trafik kazası sonucunda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini yazdı.

Geçen yılın aynı döneminde meydana gelen trafik kazalarında ise 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, dolayısıyla ölümlü trafik kazalarında yüzde 62,5’lik bir artış yaşandığını kaydeden gazete, geçen yıl 45 kişinin, 2020 yılında ise 48 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu yıl meydana gelen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda, hayatını kaybedenlerin 9’unun 14-39 yaşları arasında olduğunu ifade eden gazete, 2020 yılından bugüne kadara meydana gelen kazalarda ise yolu yaya olarak geçmeye çalışan 21 kişinin öldüğünü ifade etti.

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