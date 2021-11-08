Güney Kıbrıs’ta on ayda bin 669 şirket kapandı!

Güney Kıbrıs’ta on ayda (Ocak-Ekim) bin 669 işletmenin kapandığı bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta on ayda (Ocak-Ekim) bin 669 işletmenin kapandığı bildirildi.

Fileleftheros Rum İflas/Haciz Dairesi verilerine dayanarak son on yılda 19 binden fazla gönüllü tasfiye gerçekleştiğini, bin 300’den fazla da tasfiye emri verildiğini yazdı.

Habere göre 2021’in ilk on ayında kapanan şirket sayısı bin 669 olurken 2020’de 2 bin 235, 2019’da 2 bin 97, 2018’de 2 bin 378 ve 2017’de 2 bin 497 olarak gerçekleşti.