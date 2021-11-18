Güney Kıbrıs’ta Pandeminin Sonlandırılması ve Aşı Teşviki için Yeni Düşünceler

Rum Sağlık Bakanlığı ve epidemiyoloji uzmanlarının, pandemi sürecinin sonlandırılması amacıyla ileriki dönemde ne yapılacağı konusunda yeni öneriler üzerinde çalıştığı belirtildi.
Politis gazetesi, epidemiyoloji uzmanlarının yeni öneriler hazırladığını, bunlar arasında 3’üncü doz aşı nedeniyle safepass uygulamasında değişiklikler ve self-test uygulamasının geri getirilmesi gibi düşüncelerin bulunduğunu yazdı.
Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Rum Bakanlar Kurulu’nun gelecek hafta yapacağı toplantıda, muhtemelen 3’üncü doz aşı olmayan kişilere safepass uygulamasının kaldırılmasını öngören öneriyi ele alacağını belirtti.
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