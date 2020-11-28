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Güney Kıbrıs’ta pandemiyle ilgili yeni önlemler açıklandı... Gece sokağa çıkma yasağı

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Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakaları ile ölümlerde son günlerde görülen artışın ardından, pandeminin yayılmasının önüne geçilmesi için bugün bir dizi yeni önlem daha açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta pandemiyle ilgili yeni önlemler açıklandı... Gece sokağa çıkma yasağı

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakaları ile ölümlerde son günlerde görülen artışın ardından, pandeminin yayılmasının önüne geçilmesi için bugün bir dizi yeni önlem daha açıklandı.

Önlemlerin Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu tarafından bugün öğle 13.00 sıralarında açıklandığını bildiren Rum haber kaynakları, önlemler çerçevesinde Güney Kıbrıs genelinde 1-13 Aralık tarihleri arasında akşam 9 ile sabah 5 saatleri arasında sokağa çıkılmasının yasaklandığını duyurdu.

Pandeminin yayılmasının önüne geçilmesi için iki önlem paketi açıklanırken, birinci paketin 1-13 Aralık tarihleri arasını kapsadığını, ikincisinin ise epidemiyolojik durumun izin vermesi halinde 14 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında geçerli olacağı ifade edildi.

1-13 Aralık tarihleri arasında Güney Kıbrıs genelinde geçerli olacak bazı önlemler şu şekilde sıralandı:

  1. “İş yerlerine gidiş dönüşler aynı zamanda acil durumlar için hastane, eczane veya veterinere gidişler ile avcıların izin günlerde ava gidişleri hariç, Güney Kıbrıs genelinde sokağa çıkışların akşam 9 ile sabah 5 saatleri arasında yasaklanması
  2. Küçük çocuklar dahil olmak üzere evlerde en fazla 10 kişinin olması
  3. Ayinler, dini ibadetler ve dini törenlerde en fazla 75 kişinin bulunması
  4. Düğün, vaftiz törenleri ve cenaze gibi dini törenlerde en fazla 10 kişinin olması aynı zamanda düğün ve vaftiz törenleriyle ilgili yemek veya diğer faaliyetlerin yasaklanması
  5. Hastane, klinik ve tıp merkezlerine ziyaretlerin yasaklanması
  6. Eve dağıtım ve paket servis hariç tüm yeme içme yerlerinin akşam 7’ye kadar faaliyet göstermesi
  7. Toplu taşımanın yüzde 50 kapasiteyle çalışması
  8. Spor salonları, şans oyunları ve bet ofisler ile kumarhanelerin işleyişinin askıya alınması
  9. Deniz limanlarının yalnızca ticari alışverişler ve faaliyetler için çalışması ve kurvaziyer gemilerinden yolcu tahliyesine izin verilmemesi.
  10. 18 yaş altı tüm çocuklar için spor ve sosyal faaliyetlerinin yasaklanması
  11. Kamu alanlarında insanların toplanmasının yasaklanması aynı zamanda kamu ve özel alanlarda toplu veya diğer etkinlikler ile toplantıların yasaklanması
  12.  Gösterilerin yasaklanması.”

Haberde, Limasol ve Baf’a giriş çıkışlar ile iki kent arasındaki gidiş gelişlerle ilgili yasakların 30 Kasım’da kaldırılacağı da belirtildi.

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