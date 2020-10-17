Güney Kıbrıs’ta Pandemiyle İlgili Yeni Tedbirler!

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan rekor artış, yeni tedbirler alınmasını da beraberinde getirdi.

Konuyla ilgili olarak bu sabah Rum Başkanlık Sarayı’nda epidemiyoloji grubuyla yapılan toplantıda, Lefkoşa ve Limasol için geçerli olan önlemlerin genelde uygulanması kararlaştırıldı. Buna göre, ülke genelinde 10 kişiden fazla insanın bir araya gelemeyecek, spor etkinlikleri seyircisiz yapılacak ve yeme-içme yerlerinin iç mekanında 75, dış mekanında ise 150 kişiden fazla insan bulunamayacak.

Vakaların yoğun olarak görüldüğü Limasol’da ise 26 Ekim’e kadar yeme-içme alanlarının akşam 22.30’a kadar açık kalması ve 23.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkmaktan kaçınılması kararı alındı.

Tavsiye niteliğindeki bu kararlara uyulmaması halinde daha katı tedbirlerin gündeme gelmesi öngörülüyor. Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu ise açıklamasında, vatandaşlara önlemlere ve ilgili protokollere uyma çağrısında bulunarak, virüsün ülkede yayılmasının azalmaması halinde, daha fazla önlem alınmasının ihtimal dahilinde olduğunu vurguladı.

TEDBİRLER

Güney Kıbrıs’ın tamamında yarından itibaren 15 gün boyunca geçerli olacak önlemler şunlardır:

1. 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmeyecek.

2. Spor etkinlikleri seyircisiz yapılacak.

3. Yeme-içme yerlerinin iç mekanında en fazla 75, dış mekanında ise maksimum 150 kişi bulunabilecek.

4. Tiyatro ve sinema salonları yüzde 50 doldurulacak.

5. Düğün ve vaftiz törenlerindeki kutlama ve kokteylleri yasaklanırken, en fazla 350 kişinin katılımıyla yalnızca öğle veya akşam yemeğinde bir arada bulunmalarına izin verilecek.