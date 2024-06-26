Güney Kıbrıs'ta piller ile elektrik depolama sistemi projesi…

Haravgi’nin haberine göre Limasol’da düzenlenen “Uluslararası Yatırım Forumu”nda konuşan Papanastasiu, projenin 150 MW gücündeki ilk etabı için eylül ayında ihaleye çıkılacağını, Tesla ve Samsung gibi büyük isimlerin piller ile elektrik enerjisi depolama sistemi projesine katılmaya ilgili olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ı bir enerji merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini, bu hedefin üç ana bacağı olduğunu belirten Papanastasiu, ilk bacağın, elektrik üretimi için ithal edilecek sıvılaştırılmış doğal gazın kabulünü sağlayacak terminalin mümkün olan en kısa zamanda tamamlanmasıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Papanastasiu ikinci bacağın, güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla değerlendirilmesiyle ilgili olduğunu söyledi. Enerji Bakanı Papanastasiu, bugün güneş parklarında üretilen 750 MW elektrik enerjisinin sadece yüzde 19’unun şebekeye dahil olabildiğine dikkat çekti.

Üçüncü bacağın da Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısı (Great Sea Interconnector) ile ilgili olduğunu kaydeden Papanastasiu, Meclis Enerji Komitesi’nde Great Sea Interconnector projesine İsrail’in de dahil olması hakkındaki bir soruyu cevaplarken iki taraf arasında “teknik görüşmeler yapıldığını ve projenin süratle ilerlemesi gerektiğine dair siyasi bir karar alındığını” anlattı.

Papanastasiu’ya Türkiye’nin, Kıbrıslı Türklerin AB’deki gözlemcilik statüsünü kullanarak Türkiye-KKTC arasında elektrik bağlantısını AB üzerinden “meşrulaştırma çabası” da soruldu. Yanıtında, “Bu tür bilgiler alıyoruz ve çok dikkatle takip ediyoruz.” ifadesini kullanan Papanastasiu, Türkiye’nin defalarca, çeşitli şekillerde KKTC ile bağlantı kurmaya çalıştığını hatırlattı.