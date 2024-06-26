  • BIST 10613.5
  • Altın 2451.88
  • Dolar 32.9998
  • Euro 35.3304
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Güney Kıbrıs'ta piller ile elektrik depolama sistemi projesi…

» »
Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Tesla ve Samsung gibi büyük şirketlerin Güney Kıbrıs’ta kurulmak istenen pillerle elektrik enerjisi depolama sistemi projesine katılımaya ilgi gösterdiğini söyledi.
Güney Kıbrıs'ta piller ile elektrik depolama sistemi projesi…

Haravgi’nin haberine göre Limasol’da düzenlenen “Uluslararası Yatırım Forumu”nda konuşan Papanastasiu, projenin 150 MW gücündeki ilk etabı için eylül ayında ihaleye çıkılacağını, Tesla ve Samsung gibi büyük isimlerin piller ile elektrik enerjisi depolama sistemi projesine katılmaya ilgili olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ı bir enerji merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini, bu hedefin üç ana bacağı olduğunu belirten Papanastasiu, ilk bacağın, elektrik üretimi için ithal edilecek sıvılaştırılmış doğal gazın kabulünü sağlayacak terminalin mümkün olan en kısa zamanda tamamlanmasıyla ilgili olduğunu kaydetti.  

Papanastasiu ikinci bacağın, güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla değerlendirilmesiyle ilgili olduğunu söyledi. Enerji Bakanı Papanastasiu, bugün güneş parklarında üretilen 750 MW elektrik enerjisinin sadece yüzde 19’unun şebekeye dahil olabildiğine dikkat çekti.

Üçüncü bacağın da Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısı (Great Sea Interconnector) ile ilgili olduğunu kaydeden Papanastasiu, Meclis Enerji Komitesi’nde Great Sea Interconnector projesine İsrail’in de dahil olması hakkındaki bir soruyu cevaplarken iki taraf arasında “teknik görüşmeler yapıldığını ve projenin süratle ilerlemesi gerektiğine dair siyasi bir karar alındığını” anlattı.  

Papanastasiu’ya Türkiye’nin, Kıbrıslı Türklerin AB’deki gözlemcilik statüsünü kullanarak Türkiye-KKTC arasında elektrik bağlantısını AB üzerinden “meşrulaştırma çabası” da soruldu. Yanıtında, “Bu tür bilgiler alıyoruz ve çok dikkatle takip ediyoruz.” ifadesini kullanan Papanastasiu, Türkiye’nin defalarca, çeşitli şekillerde KKTC ile bağlantı kurmaya çalıştığını hatırlattı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hizbullah, Kıbrıs’a saldırı için 4 yer belirledi: Lefkoşa da tehlikede24 Haziran 2024 Pazartesi 15:26
  • Limasol bölgesinde yangın çıktı24 Haziran 2024 Pazartesi 15:21
  • Maronit Başpiskoposluğu Genel Vekili hayatını kaybetti24 Haziran 2024 Pazartesi 13:17
  • Güney Kıbrıs’ta 28 kaçak yakalandı24 Haziran 2024 Pazartesi 13:15
  • Aracını polisin üzerine sürdü: Motorlu polis yaralandı24 Haziran 2024 Pazartesi 13:14
  • İngiliz Üsleri 'İsrail uçaklarına ev sahipliği yapmadı'23 Haziran 2024 Pazar 11:22
  • Hristodulidis ile Meclis Başkanı, DİSİ lideri olan Anita Dimitriu ile siyasi gerilim büyüyor.22 Haziran 2024 Cumartesi 12:18
  • Rum basını: İsrail’deki çatışmalar yüzünden GPS’lerde problem yaşanıyor22 Haziran 2024 Cumartesi 10:57
  • Bu kez Alman vatandaşı kuzeyden mal aldı diye tutuklandı!22 Haziran 2024 Cumartesi 09:48
  • Güney'de 41 yaşındaki talasemi hastası doktorları beklerken yaşamını yitirdi21 Haziran 2024 Cuma 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti