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Güney Kıbrıs'ta Planlı provakasyona, planlı tutuklama

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Güney Kıbrıs'ta Planlı provakasyona, planlı tutuklamadan sonra serbest bırakma!
Güney Kıbrıs'ta Planlı provakasyona, planlı tutuklama

Kıbrıslı Türk aktivist Oz Karahan ve Rum gazeteci Yorgos Tattis, Lefkoşa'da “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü” yıldönümü resmi geçit töreninde protokol önünde pankart açtıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Fileleftheros gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Kıbrıslı Türk Oz Karahan ve Rum gazeteci Yorgos Tattis’in 1 Ekim tarihinde Güney Lefkoşa’da düzenlenen resmi geçit töreninde “Kıbrıs Cumhuriyeti: Tek Çözüm” ifadesinin yer aldığı bir pankartı açmalarının ardından polisin müdahalesiyle karşılaştığını yazdı. Gazete, dava okunmasının ardından sözkonusu şahısları serbest bırakıldığını aktardı.

Alithia gazetesi ise, Karahan ile Tattiş'in “tutuklamaya karşı gelme, polise küfür ve harekette bulunma ve endişe yaratma” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldıklarını ve duruşmanın 18 Kasım'a ertelediğini yazdı.

Rum Ekologlar ve Çevreciler hareketi mensuplarının, Karahan ve Tattis’e destek olmak amacıyla aynı pankartı dün mahkeme binası önünde de açıklarını kaydeden gazete, Rum Başkanlık Ofisi Şefi Viktoras Papadopulos’un ise, ifade özgürlüğüne ilişkin açıklamaları değerlendirerek, bu tür etkinliklerde slogan atılması ve pankart açılmasının yasak olduğu yönündeki açıklamasını aktardı.

Haravgi gazetesinde yer alan açıklamada ise AKEL, "Kıbrıs Cumhuriyetini savunmak isteyen Karahan ve Tattis’in tutuklanma gerekçelerinin ne olduğuna açıklık getirilmesi gerektiğini” dile getirdi.

AKEL, daha ciddi gösterilere müdahale etmeyen Rum polisinin bu eyleme müdahalesini gerektiren "kamu düzenini bozucu" unsuru açıklamasını istedi.

Geçit Töreni ve Guterres’in mesajı

Öte yandan, Alithia gazetesi, 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilen resmi geçit törenine yer verdiği haberinde.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerine Sakellaropulu ve diğer yetkililerin izledikleri geçit törenine, RMMO, Rum polisi, sivil savunma ve itfaiye güçlerine ait kara ve hava araçlarının yanı sıra İngiliz Üslerinin yangın söndürme helikopterinin katıldığını aktardı.

Haravgi gazetesi ise, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bağımsızlık günü sebebiyle Hristodulidis’e bir tebrik mesaj gönderdiğini yazdı.

Habere göre, Guterres, “BM’nin tüm Kıbrıs halkıyla birlikte bu özel günü kutladığını” belirterek “şimdi barış, kalkınma ve herkes için insan haklarının sağlanmasına yardımcı olacak ortak çözümler bulmak için dayanışma zamanıdır” ifadelerini kullandı.

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