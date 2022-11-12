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Güney Kıbrıs’ta polis üniformaları ve teçhizatlarına taşınabilir kamera

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Güney Kıbrıs’ta, tanıklık materyali teşkil etmesi amacıyla, polis üniformalarına ve teçhizatlarına taşınabilir kamera konulmasına ilişkin yasa tasarısının dün Rum Meclisine sevk edildiği haber verildi.
Güney Kıbrıs’ta polis üniformaları ve teçhizatlarına taşınabilir kamera

Güney Kıbrıs’ta, polislerine kıyafetleriyle üniformalarına, rütbe işareti olan veya olmayan polis araçlarına, yalnızca yasa tarafından belirlenen durumlar ve koşullar altında kullanılmak amacıyla taşınabilir kameralar yerleştirilmesine olanak sunacak yasa tasarısının dün meclise sunulduğunu yazan Alithia gazetesi, tasarının görüşülmesi için kısa süre içerisinde yetkili komiteye sevk edilmesinin beklendiğini kaydetti.

Bahse konu uygulamanın Mart 2021'den bu yana Yunanistan’da, uzun yıllardır ABD’nin çeşitli eyaletlerinde ve 2018 yılından bu yana 15 AB ülkesinde uygulandığını belirten gazete, bu uygulamayla birlikte, kameraların kayda aldığı ses ve görüntülerin mahkemelerde delil olarak kabul edileceğini ekledi.

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