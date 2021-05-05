Güney Kıbrıs’ta Polisler Başkanlık Sarayı’na Yürüyecek

Güney Kıbrıs’taki polislerin, şikayetçi oldukları konular için Rum Başkanlık Sarayı’na yürüyecekleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Polisler Birliği’nin, Paskalya gecesi yaşanan olaylarda önceden tedbir alınmaması nedeniyle polislerin ve polis köpeklerinin hayatının tehlikeye girmesi, bazı polislerin izinlerinin iptal edilerek haftanın 7 günü çalıştırılması, ek mesai sorunu, büyük olaylara tecrübesiz polislerin gönderilmesi gibi problemler nedeniyle, önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup gönderileceğini; epidemiyolojik görüntü iyileştiğinde de Saray’a yürüneceğini kaydettiğini yazdı.

Haberde, Rum Polisi Genel Müdürlüğü’nün ise, polislerin korunması için özel teçhizatlar alındığını ifade ettiği belirtildi.