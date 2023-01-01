Güney Kıbrıs'ta Protara’da 28 kilo uyuşturucu kıyıya vurdu…

Rum polisinden elde ettiği bilgilere dayanarak, şu ana kadar söz konusu bölgede 28 kilo uyuşturucu tespit edildiğini yazan Haravgi gazetesi, aynı bilgilere dayanarak, uyuşturucuların KKTC’de karaya vurduğu iddia edilen uyuşturucuyla bağlantısı olduğu iddiasında bulundu.

Gazete “elde ettiği bilgilere dayanarak”, benzer bir olayın birkaç gün önce bir kez daha meydana geldiğini ve bunun uyuşturucuların KKTC’deki bir deniz bölgesinden denize atıldığına dair şüpheleri güçlendirdiğini iddialarına ekledi.