Güney Kıbrıs’ta Randevusuz Aşı Dönemi

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı’nın, önümüzdeki Perşembeden itibaren, vatandaşların randevusuz bir şekilde, aşı olmaya karar verdikleri zaman gidebilecekleri “Walk In” kod adına sahip aşı merkezlerini faaliyete koyacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Randevusuz Aşılama” başlıklı haberinde, buna paralel olarak Rum hükümetinin, yarı devlet ve özel sektörde hizmet veren kurumları, bankaları, işveren örgütleri aynı zamanda girişimcileri, bir yol bulunması ve vatandaşlar ile özellikle gençlere aşılanmaları için ekstra teşvikler verilmesi için seferber ettiği de kaydedildi.

Öte yandan SafePass uygulamasıyla ilgili olarak kalabalık yerlerde yaşanan gerginliklerin sürdüğünü yazan gazete, pandemiyle ilgili olarak ise Güney Kıbrıs’taki göstergelerin kırmızı seviyede olduğunu ve Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütünün (OKİPİ) de mevcut yatak sayısını artırdığını, çünkü son günlerde kayda geçirilen veriler temelinde, koronavirüs tedavisi gören hastaların sayısında artış olmasının beklendiğini kaydetti.

Pandemiyle ilgili manzaranın karmaşık olduğunu da belirten gazete, öte yandan Bakanlar Kurulu’nun yarın yapacağı toplantıda, gerekli olması halinde aşılamanın artırılmasını aynı zamanda pandeminin 4’üncü dalgasının ele alınması yöntemini yeniden ele almasının ihtimal dışında olmadığını da ekledi.

GENÇLER ARASINDAKİ AŞILANMA ORANI

Haravgi gazetesinde yer alan haberde ise, Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı ve 8 Temmuz’a kadar olan verilere göre, Güney Kıbrıs’ta 16-17 yaş grubundan en azından birinci doz aşısını olanların oranının yüzde 13,3 olduğu belirtildi.

Gazete, genel olarak nüfusun aşılanmasıyla ilgili olarak ise, geçtiğimiz Pazar gününe kadar Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 66,8’inin birinci doz aşısını olduğunu, nüfusun yüzde 57,4’ünün ise aşılanmayı tamamladığını kaydetti.

ÜLKE KATEGORİLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Güney Kıbrıs’a yapılan seyahatlerle ilgili olarak ülke kategorilerinde değişikliğe gidildiği ifade edildi.

Buna göre 2 ülkenin kategorisinin yükseldiğini, 4 ülkenin ise bir alt kategoriye düştüğünü yazan gazete, değişikliklerin 15 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağını ve bu değişikliklere göre Yunanistan’ın kategorisinin yeşilden turuncuya düştüğünü belirtti.

Gazete, bu durumda Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek Yunanlı turistlerin veya Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a dönüş yapacak Güney Kıbrıs sakinlerinin, aşısız olmaları durumunda, Yunanistan’dan ayrılmalarının 72 saat öncesinde PCR testi yaptırmaları ve negatif olduklarını gösteren belgeye sahip olmaları gerektiğini belirtti.

“Kıbrıs” vatandaşları ve adada daimi olarak ikamet edenlerin şimdilik adaya varışlarında kontrolden geçebileceklerini, ancak bu hakkın, Rum Bakanlar Kurulu’nun kısa süre önce karar verdiği üzere 1 Ağustos’tan itibaren yürürlükten kaldırılacağını kaydeden gazete, Bakanlar Kurulunun, 1 Ağustos’tan itibaren, ilk doz aşılarını olmadıkları takdirde, “Kıbrıs” vatandaşları ile adada daimi ikamet edenlerin tüm yolcular için geçerli olan protokolleri takip etmesine karar verdiğini kaydetti.

Haberde, dolayısıyla yalnızca ilk doz aşısını olmuş kişilerin, ülkeye varışlarında havalimanlarında test yaptırabilecekleri belirtildi.

Öte yandan 15 Temmuz’dan itibaren Yunanistan haricinde Belçika ile Lüksemburg’un da yeşilden turuncu kategoriye geçeceklerini yazan gazete, Portekiz’in ise aynı tarihten itibaren şu an bulunduğu turuncu kategoriden kırmızıya geçeceğini belirtti.

Gazete, İsveç ile Letonya’nın önümüzdeki Perşembe gününden itibaren turuncudan yeşil kategoriye geçeceklerini de ekledi.