Güney Kıbrıs'ta Randevusuz aşı merkezlerinde bugün ve yarın öğrencilerin aşılanmasına öncelik veriliyor

Tüm kazalarda bulunan randevusuz aşı merkezlerinde bugün ve yarın öğrencilerin aşılanmasına öncelik veriliyor.

Bu iki gün boyunca sadece öğrencilere hizmet verileceğinin açıklanmasına rağmen yetkililer, açıklamadan haberi olmayan ve sabah saatlerinde aşı merkezlerine gelen yaşlılara da hizmet verilmesi yönünde karar aldı.

Aşılamalar sabah saat 8’de başladı ve akşamüzeri 6’ya kadar devam ediyor. Randevusuz aşı merkezlerinde sadece Moderna aşısı yapılıyor.

Hasta Bakıcılık Hizmetleri Müdür Yardımcısı Evagoras Tamburis kurumumuza yaptığı açıklamada, bugün 3’üncü takviye dozu yaptırmak için 1,000’den fazla öğrencinin aşı merkezlerine gelmesinin beklendiğini belirtti.

Aşı merkezlerinde, Aşı portalı aracılığıyla randevu almış vatandaşlara da hizmet veriliyor.