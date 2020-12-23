Güney Kıbrıs'ta rekor: 477 yeni vaka, 3 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 14 bin 118 test neticesinde 477 vaka saptandı.
Rum Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaşları 90, 94 ve 97 olarak açıklandı.
Kıbrıs'ın güneyinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 18 bin 883’e ulaştı.
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