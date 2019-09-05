Güney Kıbrıs'ta rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi

Güney Kıbrıs’ta, son sekiz ayda 240 kilo hintkeneviri reçinesi ve 46 kilo kokain ele geçirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bu yıl içerisinde Ağustos ayına kadar ele geçirilen uyuşturucu miktarına ilişkin rakamlara yer verdiği haberinde, Rum polisinin, 2019 yılının tamamlanmasına 4 ay kalmasına karşın, bugüne kadar 240 kilo hintkeneviri reçinesi ve 46 kilo kokain ele geçirdiğini yazdı.

Gazete polisin karşı karşıya kaldığı belirgin olayın ise Ağustos ayı içerisinde yaklaşık 50 kiloyu aşkın hintkeneviri ile 10 kiloya yaklaşan kokaini ele geçirmesi olduğunu belirtti.

Haber göre bu miktarlar, ciddi 7 uyuşturucu ticareti olayının araştırılması çerçevesinde bulunurken, bunlara ilişkin ise 16 kişi tutuklandı.

Gazete Temmuz 2019’a kadar ise 134.6 kilo hintkeneviri, 60 kilo hintkeneviri reçinesi, 36.8 kilo kokain ele geçirildiğini, polisin ayrıca Ağustos ayına kadar 675 olayı ele aldığını yazdı.

GÜMRÜK DAİRESİ’NİN ELE GEÇİRDİĞİ ÜRÜNLER

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Rum Gümrük Dairesi’nin ele geçirdiği, sigara, tütün gibi ürünlerin miktarlarına yer verdi.

Habere göre gümrük memurları, 153 bin 590 bin adet sigara, 232 adet puro, 106 bin 861 gram tütün( sarma sigara ve nargile için), ithalatı yasak olan ilaç ve elektrikli alet gibi bin 119 ürün, fikri mülkiyet haklarını çiğneyen giyim, ayakkabı, parfüm gibi 12 bin 471 ürün ele geçirdi.

Gümrük memurları ayrıca benzin depolarında vergisiz benzin tespit edilen 16 araba, 16 bin dolar ve 49 bin Euro’ya da el koydu.