 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.544
  • Altın 127,816
  • Dolar 3,5156
  • Euro 3,6734
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKACan Dündar hakkında yakalama kararı!

Güney Kıbrıs'ta ret cephesi safları sıklaştırdı

»
Güney Kıbrıs'ta ret cephesi safları sıklaştırdı
Güney Kıbrıs’ta muhalefette bulunan partilerden beşi, DİKO, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği partileri dün Kıbrıs sorununa ilişkin ortak basın toplantısı düzenlediler.

ileleftheros gazetesi: “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Devamı ve Doğru Çözüm – AKEL ve DİSİ’ye Saldırılarla ‘Beşliden’ Kıbrıs Sorununa İlişkin Ortak Açıklama” başlıkları altında verdiği haberinde, söz konusu beş partinin başkanlarının dün düzenledikleri basın toplantısında Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulunduklarını yazdı.

Habere göre, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos basın toplantısındaki açıklamasında, “söz konusu beş partinin toplantısının bir muhalefet birliği olmadığını, uzun yıllardır mevcut olan net tezlere dayandığını” iddia etti.

DİSİ ve AKEL'e çağrı

“Hepimizin amacı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı ve Kıbrıs sorununa doğru çözüm bulmaktır” şeklinde konuşan Papadopulos, DİSİ ve AKEL’e de “Kıbrıs Cumhriyeti’nin altını oyma çabalarından vazgeçme” çağrısında bulundu.

Konuşmasında Kıbrıs sorununun çözümünün ekonomik boyutuna odaklanan Papadopulos, Kıbrıs Rum tarafının çözümün ertesi gününe “bir kısmı Türk işgali yüzünden biriken 17 milyar Euro borçla başlayacağını ve bunu tek başına ödeyeceğini ancak Kıbrıs Türk tarafının, Türkiye bağışlayacağı için çözümün ertesi gününe borçsuz gireceğini” iddia etti.

"Kuzeydeki malların değeri artacak, güneydekilerin azalacak" iddiası

Papadopulos ayrıca, “Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs’taki taşınmazların yüzde 29’unu, yani bir milyon taşınmaz malı Kıbrıslı Türklere hediye edeceğini, bu taşınmazların artık serbestçe kullanılabilecek olmalarından ötürü değerlerinin artacağını” da savunarak “ancak Kıbrıslı Rumların Güney’deki taşınmazlarının değerinin, arzın artması sebebiyle azalacağını” öne sürdü.

Papadopulos, “Ayrıca biz, Kıbrıslı Rum göçmen ve mal sahiplerine tazminat olarak vermek için birkaç milyar Euro da bulmak zorundayız” iddiasında bulundu.

Habere göre, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise konuşmasında 1950’li yıllardan bugüne Kıbrıs sorununun gidişatına değinerek “Türk yayılmacı politikasının Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bozmak ve iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüyle egemenlik haklarını sağlamlaştırmak, en az yüzde 28-30 oranında toprağın sahipliğini yasallaştırmak, devletin işleyişini kontrol atlına almak” gibi amaçları olduğu iddiasında bulundu.

Lillikas'ın gördüğü "tehlike"

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas konuşmasında “devletin evriminin (dönüşümünün) ancak mevcut anayasanın bir anayasal süreçle gerçekleşebileceğini, bunun dışında 1/12/2016 tarihli anlaşmayla yapılmak istenen her şeyin geri dönülemeyecek şekilde tehlikeli olduğunu” iddia etti.

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Teoharus da konuşmasında, “garantörlük haklarını içeren hiçbir anlaşmanın AB Normları ve Anlaşmalarıyla uyumlu olmayacağını” iddia ederken, Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis ise, yıllar süren müzakereler sonrasında artık “göçmenlerin evlerine dönme haklarının mülkiyet başlığı altında siyasi bir konuya çevrildiği” iddiasında bulundu.

Rusya Büyükleçisi’nin varlığı çeşitli yorumlara sebep oldu

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Merkez Partiler ‘Hayır’ Platformu Şeklinde Organize Oluyorlar – Rus Büyükelçinin Hazır Bulunması Dikkatleri Çekti” başlıkları altında verirken merkez partiler olarak adlandırılan beş partinin, müzakerelerin referanduma gitmesi halinde “hayır” cephesi olarak hareket edecek bir platforma dönüşmekte olduğu yorumunda bulundu.

Gazete ayrıca, partilerin açıklamasını dinleyenler arasında Rusya’nın Güney Kıbrıs büyükelçisinin de bulunduğunu, elçinin varlığının özellikle sosyal medyada çeşitli yorumlara sebebiyet verdiğini aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hala Sultan'a ziyaretçi akını var20 Aralık 2016 Salı 08:19
  • Güney Kıbrıs'ta yerel seçimlerde sürprizler19 Aralık 2016 Pazartesi 11:18
  • Erdoğan- Çipras görüşmesi belirsiz!19 Aralık 2016 Pazartesi 11:13
  • Baf-Manchester seferini yapan uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı18 Aralık 2016 Pazar 18:45
  • Çözüm, Kıbrslı Türk ve Rum girişimciler köprü kuruyor18 Aralık 2016 Pazar 13:43
  • AB ve ekonomi konuları nihai olarak kapanmak üzere18 Aralık 2016 Pazar 13:41
  • Güvenlik konusu iki toplumun önceliği18 Aralık 2016 Pazar 13:19
  • AKEL, Anastasiadis'e destek çağrısında bulundu18 Aralık 2016 Pazar 13:12
  • Cenevre öncesi "103 açık konu var" iddiası!18 Aralık 2016 Pazar 11:58
  • “Türkiye çözüm olmadan İsrail’den doğal gaz almayacak”18 Aralık 2016 Pazar 11:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti