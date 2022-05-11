Güney Kıbrıs'ta Safepass Zorunluluğu Kapsamı 15 Mayıs İtibarıyla Daraltılıyor

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, Bakanlar Kurulu’nun, epidemiyolojik görüntünün sürekli iyileşmesini, vaka ve hasta sayılarındaki “hissedilir azalmayı” dikkate alarak daha önce alınan kısıtlama önlemlerinden bazılarını daha kaldırma kararı aldığını açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Hacipandelas bu kapsamda 15 Mayıs Pazar günü itibarıyla, eğlence yerlerine, düğün ve vaftiz de dâhil etkinliklere girişlerde safepass gösterme zorunluluğunun kalkacağını söyledi.

Safepass gösterme zorunluluğunun sadece hastaneler, kapalı mekânlar ve huzurevlerinde devam edeceğini de söyleyen Hacipandelas, aynı tarihten itibaren özel ve devlet hastanelerinde yatan hastaların, bir günde bir ziyaretçi ve 24 saat içerisinde yapılmış negatif sonuçlu antijen testi göstermek kaydıyla ziyaret edilebileceğini kaydetti.

Hacipandelas, günlük 200 olan vaka sayısının 120’ye düştüğü günler olduğunu, günlük test sayısının 45 ile 12 bin arasında değiştiğini, pozitiflik oranının yüzde 1 civarına düştüğünü, tedavi gören hasta sayısının 50, yoğun bakımdakilerin sayısının da 7 olduğunu açıkladı.