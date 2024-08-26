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Güney Kıbrıs’ta sağanak yağış etkili

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Güney Kıbrıs’ta sağanak yağış etkili, oldu bugün için sarı alarm verildi.
Güney Kıbrıs’ta sağanak yağış etkili

Güney Kıbrıs’ta dün dağlık bölgelerde sağanak yağış etkili oldu. Yağışlar yanında yağış almayan bölgelerde ise havanın puslanmasıyla sıcak geçen ağustos ayına farklı bir hava kattığı belirtildi.

Fileleftheros’un haberine göre Trodos dağının batı ve kuzeyine etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı nedeniyle bazı yollar dereye döndü.

İnternet gazeteleri Meteoroloji Dairesi’nin bugün çeşitli bölgelerde kuvvetli yağmur, sağanak ve hatta dolu yağışı beklendiğinden sarı alarm verdiğini bildirdi.

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