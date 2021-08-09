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Güney Kıbrıs’ta Sahte Safe Pass Skandalı Büyüyor

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Güney Kıbrıs’ta görev yapan Larnaka’lı 53 yaşındaki bir kardiyoloğun 600 Euro karşılığında sahte Kovid-19 aşı kartı düzenlemek suçundan tutuklanmasının ardından, sahte safe pass olayının boyutunun daha da büyük olduğu ortaya çıktı.
Güney Kıbrıs’ta Sahte Safe Pass Skandalı Büyüyor

Güney Kıbrıs’ta görev yapan Larnaka’lı 53 yaşındaki bir kardiyoloğun 600 Euro karşılığında sahte Kovid-19 aşı kartı düzenlemek suçundan tutuklanmasının ardından, sahte safe pass olayının boyutunun daha da büyük olduğu ortaya çıktı.

Alithia gazetesi “Dört Şüpheli Doktor- Başsavcıdan Sahte Safe Pass Olayına Müdahale” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, hastalarına sahte aşı kartı verdiğinden söz edilen doktorlarla ilgili meselenin başka boyutlar kazandığını yazdı.

Konunun bugün Rum Başsavcısı başkanlığında Hukuk Dairesi’nde yapılacak toplantıda ele alınacağını yazan gazete, Rum polisinin 7 gün içerisinde tamamlamaya çalıştığı soruşturmada 20’den fazla ifade aldığını belirtti.

Larnaka’daki doktorun 102 kişilik hasta listesinin, hangi hastaların doktor tarafından aşılandığı, hangilerinin de ne kadar ücrete bahse konu doktordan sahte aşı kartı aldıklarının tespit edilmesi için incelenmekte olduğunu yazan gazete, polisin diğer 3 doktorla ilgili olayı daha araştırmakta olduğunu kaydetti.

İkisi Baf, biri de Limasol’da gerçekleşen diğer olayların araştırıldığını belirten gazete, Baf’ta görev yapan bir çocuk doktorunun oğluna sahte aşı kartı verdiğinden söz edildiğini ve çocuğun şu an Limasol Genel Hastanesi’nde korona virüs tedavisi görmekte olduğunu ifade etti.

Yaşanan üçüncü olayda ise, Limasol’da bir çiftin şahsi doktorlarından, kendilerini sisteme aşılı olarak kaydetmesini istediklerini yazan gazete, doktorun ise bunu kabul etmeyerek çifti hasta listesinden çıkardığını ve polise bilgi verdiğini belirtti.

Gazete yapılan araştırmalara göre, söz konusu doktorun, şu an hastanede tedavi gören ve durumları ciddi olan 3 hastasının sistemde aşılı olduklarının görüldüğünü, ancak gerçekten aşılanmadıklarının tespit edildiğini de ekledi.

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