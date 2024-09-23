Güney Kıbrıs’ta Sayıştay Başkanı Protesto Edildi

Güney Kıbrıs'ta Sayıştay Başkanı Odysseas Mihailidis’in Yüksek Anayasa Mahkemesi kararıyla görevden el çektirilmesi, dün Rum Başkanlık Sarayı önünde protesto edildi. AKEL tarafından organize edilen eyleme Ekologlar Hareketi ve EDEK de katıldı. Ancak EDEK, “maksadı ve içeriği ihlal edildi” gerekçesiyle eylem alanını terk etti.

Protesto Detayları

Eylem, “Sayıştay Başkanı’na görevden el çektirilmesini ve yolsuzluk sistemine karşı çıkmak” amacıyla AKEL öncülüğünde gerçekleştirildi. Kalabalık bir kitlenin katıldığı protestoda, katılımcılar “balık baştan kokar, yolsuzluğa ve suçların gizlenmesine müsamahamız yok”, “devleti ve demokrasiyi savunuyoruz” ve “yolsuzluk, yozlaşmış hükümet ve yargıçlar hemen gidin” gibi sloganlar attı.

Eyleme, AKEL milletvekilleri de katıldı. AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis, Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İş Birliği Başkanı Yorgos Perdikis, Toplum İttifakı’ndan Melani Steliu ve Bağımsız Vatandaş İnisiyatifi’nden Adrianos Haralambus konuşma yaptı.

EDEK’in Eylemi Terk Etmesi

EDEK, protesto eylemine katılmayı kabul etmesine rağmen, eylem sırasında maksat ve içeriğin ihlal edildiği gerekçesiyle alanı terk etti. EDEK tarafından yapılan yazılı açıklamada, katılan kalabalığın yolsuzluğa olanak tanıyan ve suçluların cezalandırılmamasına son verilmesi arzusunu istismar etme çabasında olduğu ifade edildi. Ayrıca, partiler-üstü olması gereken eylemin partizan ve hükümet karşıtı bir hale dönüştüğü vurgulandı.

Bu olay, Güney Kıbrıs'taki yolsuzluk karşıtı mücadelelerin ve toplumsal tepkilerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Katılımcıların talepleri, hükümetin ve yargının yolsuzlukla mücadele etme kararlılığı üzerine odaklanıyor.