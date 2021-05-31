  • BIST 1.434
  • Altın 527,190
  • Dolar 8,6050
  • Euro 10,4995
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASigarayı Bırakmaya Yardımcı 12 Etkili Öneri!

Güney Kıbrıs'ta seçim... Maske takmayan aday tutuklandı

» »
“Birleşik Kıbrıs Avcılar Hareketi” milletvekili adayı Lefteris Yeorgiu’nun dün Limasol’da seçmen sandığı bulunan okula oy kullanmak için gidişinde maske takmadığını, sandık görevlisinin kendisine maske vermesinin ardından ise oyunu kullanıp çıkarken orada
Güney Kıbrıs'ta seçim... Maske takmayan aday tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen genel seçimlerde çeşitli polisiye olaylar ve ilginç durumlar yaşandı.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, gün gerçekleştirilen genel seçimlerde oy verme işlemleri sırasında bazı polisiye olayların yaşandığını aktardılar.
Gazete, “Birleşik Kıbrıs Avcılar Hareketi” milletvekili adayı Lefteris Yeorgiu’nun dün Limasol’da seçmen sandığı bulunan okula oy kullanmak için gidişinde maske takmadığını, sandık görevlisinin kendisine maske vermesinin ardından ise oyunu kullanıp çıkarken oradaki polis memuruyla tartışma yaşadığını yazdı.
Gazete, yaşanan arbede sonucunda Yeorgiu’nun kelepçelenerek tutuklandığını belirtirken, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Yeorgiu’nun ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisin kendisine haksız ve aşırı şiddet uyguladığı iddiasında bulundu.

SEÇİM YASAKLARI İHLALLERİ…
Gazete, bir diğer haberinde ise, seçim yasaklarının 80 farklı durumla ihlal edildiğini, bunların çoğunluğunun bazı adayların reklamlarının yapılması ve SMS atılmasına devam edilmesi şeklinde olduğunu yazdı.

TUTUKLU KARAKOLUN YANINDAKİ SEÇİM MERKEZİNDE OY KULLANDI…ENGELLİ KADIN RAMPA YÜZÜNDEN OY KULLANAMADI
Gazete, dünkü seçim gününde gerçekleşen bazı olaylara da dikkat çekti.
Bu olaylardan en ilgincinin, Limasol’a bağlı “Gilani” (Ceylan) köyünde Pazar sabahı tutuklanan ve karakolda bekleyen bir kişinin, seçim sandığına gözetimle giderek oy kullanması olduğunu yazan gazete, karakolda tutuklu bulunan şahsın, ilgili makamlardan izin alınarak polis nezaretinde sandık başına giderek oyunu kullandığını yazdı.
Bir diğer haberinde ise gazete, tekerlekli sandalye kullanan engelli bir kadının dün Limasol’daki bir okulda oyunu kullanmaya gittiğini ancak engelli rampasının okula açılan kapısının kilitli olması sebebiyle oy kullanamadığını belirtti.
Söz konusu şahıs yaşadığı olayı sosyal medya üzerinden protesto etti.
Haberde, iki farklı seçim merkezinde kimlik kartı fotokopisi veya telefona çekilmiş resmiyle oy kullanma girişiminin de yaşandığı, kimlik kartı fotokopisiyle cep telefonunda bulunan kimlik kartının fotoğrafıyla oy kullanmak isteyen iki şahsın da oy vermelerine izin verilmediği vurgulandı. 

ÇİNLİ ŞAHIS OY KULLANDI
Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’a yerleşerek vatandaşlık alan ve hatta vaftiz olarak ismini de değiştiren Aleksandros isimli Çinli şahsın dün Baf’ta oy kullandığını aktardı.
Söz konusu şahsın, 2019 yılında pandemiyle mücadele çerçevesinde kendi imkanlarıyla çok sayıda maske ve diğer bazı eşyaları temin ederek halka ulaştırmasıyla tanındığını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta seçimlerde aşırı sağcı ELAM partisi oylarını ikiye katladı31 Mayıs 2021 Pazartesi 07:59
  • Güneyde Disi önde sandıkların %25î açıldı30 Mayıs 2021 Pazar 19:26
  • Disy ve Akel çıkış anketlerinde başı çekiyor, işte ilk sonuçlar30 Mayıs 2021 Pazar 18:40
  • Saat 15 itibarı ile güneydeki seçime katılım %45,130 Mayıs 2021 Pazar 17:01
  • Güney'de seçim Akel ve Disi 1.'lik için yarışıyor30 Mayıs 2021 Pazar 13:29
  • Kıbrıslı Rumlar sandık başında30 Mayıs 2021 Pazar 09:21
  • Güney’de 717 Kıbrıslı Türk oy kullanacak28 Mayıs 2021 Cuma 13:19
  • Güney Kıbrıs’ta İlk Öğretim Dairesine bağlı okullarda bu yılki eğitim-öğretim dönemi 16 Haziran’da sona eriyor27 Mayıs 2021 Perşembe 17:20
  • Rum Sağlık Bakanlığı binasının giriş kapısına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce patlayıcı madde atıldı27 Mayıs 2021 Perşembe 16:49
  • Rum eski Bakan Nikos Rolandis yaşamını yitirdi27 Mayıs 2021 Perşembe 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti