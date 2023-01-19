Güney Kıbrıs'ta seçmen sayıları...

Güney Kıbrıs’ta şubat ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerine yönelik seçmen ve seçim merkezlerine ilişkin rakamlar bugün de Rum basınında yer aldı.

Haravgi gazetesi, Rum Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklamasına dayanarak, oy kullanacak seçmen sayısının 561 bin 33; bunlardan 276 bin 29’unun erkek, 285 bin 4’ünün ise kadın olduğunu yazdı.

Seçmenlerin yaş oranlarına da yer veren gazete, en fazla seçmenin, 107 bin 801 seçmenle (48 bin 527 erkek, 59 bin 274 kadın) 70 yaş ve üzeri kişiler grubunda olduğunu kaydetti. Gazete, 30-39 yaşta 100 bin 60; 40-49 yaşta 93 bin 108; 60-69 yaşta 92 bin 888; 50-59 yaşta 89 bin 572; 20-29 yaşta 69 bin 248; 18-19 yaşta ise 8 bin 356 seçmenin bulunduğunu belirtti.

Habere göre, başkanlık seçimlerinde Güney Kıbrıs’ta bin 148, yurt dışında ise 35 seçim merkezi faaliyet gösterecek.

Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberinde, 561 bin 33 toplam seçmen sayısının içerisinde 730 Kıbrıslı Türk ile 240 Maronit ve KKTC’de yaşayan Rumların sayılarının da bulunduğunu yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Güney Lefkoşa’da 215 bin 779 seçmenle, 415 seçim merkezi; Limasol’da 154 bin 778 seçmenle 323 seçim merkezi; Larnaka’da 95 bin 517 seçmenle 185 seçim merkezi; Baf’ta 51 bin 990 seçmenle 133 seçim merkezi; “Mağusa bölgesinde” 32 bin 623 seçmenle 57 seçim merkezi; yurt dışında 10 bin 346 seçmenle 35 seçim merkezi faaliyet gösterecek.