Güney Kıbrıs’ta Seyahat Geçmişi Olan Pozitif Vaka

Güney Kıbrıs’ta yapılan bin 191 test sonucunda dün bir koronavirüs vakası belirlendi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta belirlenen pozitif vaka sayısının toplamda bin 5’e yükseldiğini yazdılar.

Gazete, pozitif olarak belirlenen vakanın, seyahat geçmişi bulunan 2 Temmuz’da İsrail’den Güney Kıbrıs’a gelen bir kişi olduğunu yazarken bahse konu vakanın, kendi girişimiyle yapılan testler soncunda tespit edildiğini de belirtti.