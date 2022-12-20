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Güney Kıbrıs’ta seyahatler pandemi öncesi düzeye döndü

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Güney Kıbrıs’ta seyahatler pandemi öncesi düzeye döndü
Güney Kıbrıs’ta seyahatler pandemi öncesi düzeye döndü

Güney Kıbrıs’tan yurtdışı seyahatlerin pandemi öncesi düzeye döndüğü ve yüzde 94.5 artış kaydettiği bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre kasım ayında yurt dışına seyahat eden Kıbrıslı Rumların sayısının 102 bin 417’ye ulaştığını yazdılar.

Gazete, 2021 yılının aynı döneminde söz konusu sayının 52 bin 668 olduğunu ve bu yılkı rakamın yüzde 94,5’lik artış ortaya koyduğunu vurguladı.

Habere göre seyahat eden Kıbrıslı Rumların yüzde 38,2’si Yunanistan, 13,9’u ise İngiltere’ye seyahat etti.

Öte yandan Güney Kıbrıs’a giden turist sayısında da artış gözlemlendi.

Gazete haberinin devamında, Ocak-Kasım 2022 döneminde Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının 3 milyona ulaştığını, geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise bu sayının bir milyon 84 bin kişi olarak kayda geçtiğini aktardı.

Kasım ayında Güney Kıbrıs’ı turist olarak ziyaret edenler arasında ilk sırayı 38 bin 265 (yüzde 25,5) kişiyle İngiltere ve 17 bin 380 (yüzde 11,6) kişiyle İsrailli turistler aldı.

-“Cyprus Airways” uçuşlarında artış

Öte yandan Haravgi gazetesi, “Cyprus Airways” (Kıbrıs Havayolları) uçuşlarının sayısında Kasım ayında, bir önceki yıla göre, yüzde 406 artış gerçekleştiğini yazdı.

Haberde, söz konusu havayolu şirketinin kasım ayında 239 uçuş gerçekleştirdiği ve 29 bin 820 yolcu taşıdığı aktarıldı.

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