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Güney Kıbrıs'ta Seyyar Aşı Dönemi…

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Güney Kıbrıs'ta Seyyar Aşı Dönemi…
Güney Kıbrıs'ta Seyyar Aşı Dönemi…

Vakaların bir süredir dikey artış gösterdiği ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) “Koyu Kırmızı” kategoriye aldığı Güney Kıbrıs, aşılama çalışmalarına ivme kazandırmak ve aşıya erişimi kolaylaştırmak amacıyla yarından itibaren seyyar aşı uygulaması başlatıyor.

Alithia ve diğer gazetelere göre Rum Sağlık Bakanlığı yarından itibaren bütün kazalarda seyyar aşı birimlerini devreye sokacak.

Bu uygulama ile randevusu olmayan kişilerin aşı olmasına olanak sağlayacağı, “Erişimi serbest özel aşı merkezleri” olarak adlandırılan bu seyyar birimler, kendilerine özgü çalışma saatleri ve yöntemleri ile hızlı test birimlerinde olduğu gibi işleyecek.

Bunun yanında bugünden itibaren otellerde ve turistik tesislerde de seyyar aşı birimleri faaliyet gösterecek. Oteller, aşılanacak personellerinin isim listesini oluşturmaya başladı. Personel sayısı az olan otel çalışanları, en yakınlarındaki büyük otellerde aşılanacak.

Fileleftheros manşete çektiği haberinde mağaza sahiplerinin safepass kontrolüne başladığı ilk gün olan dün kimi mağazanın müşterilerinden belge talep etmesi, kiminin etmemesi, kiminin de mağaza dışında hızlı test yapması ile bir kargaşa hâkim olduğunu, müşterilerle sık sık sürtüşmeler de yaşandığını bildirdi.

Aynı gazete  Rum Yüksek Mahkeme’sinin Rum yönetiminin koronavirüse karşı aldığı maske takma zorunluluğu vb kısıtlamaların anayasaya uygun olduğuna hükmettiğini bildirdi.

Alithia “Yeniden Tehlikeli Epidemiyolojik Patikalarda” başlıklı haberinde Rum epidemiyologlar grubunun, ECDC’nin koyu kırmızı kategoriye alması ile turist gidişleri ile ilgili son ümitlerin de sönmesi, hastanelerde tedavi gören kişi sayısının 100’ü aşması, vakaların dikey artış göstermesi ve enfeksiyon oranının yüzde 2,03’e yükselmesi üzerine, durum değerlendirmesi yapmak ve Rum yönetimine sunulacak önerileri hazırlamak üzere dün toplandığını yazdı.

Habere göre Rum Epidemiyoloji Grubu üyeleri,  yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış seyrinin önümüzdeki dönemde süreceği görüşünde hemfikir. Rum yönetiminden talep gelmediği için dünkü toplantıda alınabilecek önlemler görüşülmedi. Epidemiyologların görüş birliğinde olduğu diğer bir nokta ise alarm zillerinin, şu anda sürdürülebilir olmakla birlikte, hastaneye yatış oranlarının artması halinde çalacağı. Şu anda hastanelerde, koronavirüs dışındaki sebeplerle tedavi gören kişi sayısının yüksek olduğu da kaydedildi.

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