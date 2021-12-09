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Güney Kıbrıs'ta siber güvenlik alanında 3 bin kişilik personel eksikliği

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Güney Kıbrıs Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos, bugün Güney Kıbrıs’ta, siber güvenlik ve diğer ilgili meslek gruplarında 3 bin kişilik personel eksikliği bulunduğunu söyledi.
Güney Kıbrıs'ta siber güvenlik alanında 3 bin kişilik personel eksikliği

Güney Kıbrıs Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos, bugün Güney Kıbrıs’ta, siber güvenlik ve diğer ilgili meslek gruplarında 3 bin kişilik personel eksikliği bulunduğunu söyledi.

Alithia gazetesinde yer alana habere göre Kokkinos açıklamasında, Güney Kıbrıs’a gelip yatırımda bulunmak isteyen şirketlerin, bu sektöre girmek isteyen bireylerin becerilerini artırmak için, yatırımda bulunmaya ve ödeme yapmaya hazır olduklarını kendilerine söylediklerini iletti.

Halihazırda Güney Kıbrıs’ta bilgi işlem alanında yaklaşık 10 bin uzmanlaşmış yabancı profesyonel bulunduğunu dile getiren Kokkinos, hedeflerinin bu sektörü güçlendirmek olduğunu belirterek, bu yöndeki en büyük zorluğun, insan kaynağı eksikliği olduğunu sözlerine ekledi.

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