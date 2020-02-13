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Güney Kıbrıs’ta Şikeli Maçlarla İlgili Gözaltına Alınan 2 Kişiye 8’er Gün Tutukluluk

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Güney Kıbrıs’ta Şikeli Maçlarla İlgili Gözaltına Alınan 2 Kişiye 8’er Gün Tutukluluk
Güney Kıbrıs’ta Şikeli Maçlarla İlgili Gözaltına Alınan 2 Kişiye 8’er Gün Tutukluluk

Güney Kıbrıs’ta şikeli maç iddiaları kapsamında gözaltına alınan Ayia Napa Futbol Kulübü Başkanı Dimitris Masias ile hakem Andreas Konstandinu aleyhinde dün çıkarıldıkları mahkemede 8’er günlük tutukluluk emri verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, dünkü duruşmada “Othello Athienu” Kulüp Başkanı Vasilis Kafataris, Masias’ın kendisine, 8 Şubat’ta oynanacak maçı Ayia Napa Kulübü’ne vermesi karşılığında 10 bin Euro teklif ettiğini söyledi.

Duruşmada, Masias ile Konstandinu’nun, avukatlarının talimatıyla hiç konuşmadı.

Haberde, toplanan delillere göre 8 Şubat’ta oynanan maçın 70’inci dakikasından itibaren, hakem Andreas Konstandinu’nun maçı Ayia Napa takımının kazanmasına yönelik hareket ettiğinin, Othello takımı oyuncularına 3 kırmızı kart gösterdiğinin ve maça 8 dakikalık uzatma ekleyip, bir de penaltı kararı verdiğinin gözlemlendiği belirtildi.

Telefon görüşmeleriyle ilgili verilerin de polisin eline ulaşmasının ardından, yeni tutuklamalar olabileceği, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis’in şikeli maçlarla ilgili bilgiye sahip olanlara, bu bilgileri kendilerine vermeleri çağrısında bulunduğunu da kaydedildi.

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