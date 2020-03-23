Güney Kıbrıs'ta sokağa çıkma yasağı

"Kıbrıs Cumhuriyeti" Cumhurbaşkanı Anastasiadis bu akşam düzenlediği basın toplantısı ile yarın saat 18'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Yasak 13 Nisan'a kadar geçerli...
Sokağa çıkma yasağını ciğneyenlere 150 Euro ceza yazılacak...
Anastasiadis "Kontrolden çıkmış bir salgın sağlık sisteminin çökmesine yol açacaktır, ancak iyi yapılandırılmışsa ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılayacaktır."
Detaylar Gelecek
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