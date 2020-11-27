Güney Kıbrıs'ta sokağa çıkma yasakları

İş yerlerine gidiş dönüşler aynı zamanda acil durumlar için hastane, eczane veya veterinere gidişler ile avcıların izin günlerde ava gidişleri hariç, güney Kıbrıs genelinde sokağa çıkışların akşam 9 ile sabah 5 saatleri arasında yasaklanması

Küçük çocuklar dahil olmak üzere evlerde en fazla 10 kişinin olması

Ayinler, dini ibadetler ve dini törenlerde en fazla 75 kişinin bulunması

Düğün, vaftiz törenleri ve cenaze gibi dini törenlerde en fazla 10 kişinin olması aynı zamanda düğün ve vaftiz törenleriyle ilgili yemek veya diğer faaliyetlerin yasaklanması

Hastane, klinik ve tıp merkezlerine ziyaretlerin yasaklanması

Eve dağıtım ve paket servis hariç tüm yeme içme yerlerinin akşam 7’ye kadar faaliyet göstermesi

Toplu taşımanın yüzde 50 kapasiteyle çalışması

Spor salonları, şans oyunları ve bet ofisler ile kumarhanelerin işleyişinin askıya alınması

Deniz limanlarının yalnızca ticari alışverişler ve faaliyetler için çalışması ve kurvaziyer gemilerinden yolcu tahliyesine izin verilmemesi.

18 yaş altı tüm çocuklar için spor ve sosyal faaliyetlerinin yasaklanması

Kamu alanlarında insanların toplanmasının yasaklanması aynı zamanda kamu ve özel alanlarda toplu veya diğer etkinlikler ile toplantıların yasaklanması