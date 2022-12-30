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Güney Kıbrıs’ta son 15 yılda, 15 genç hayatına son verdi!

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Güney Kıbrıs’ta 2004-2020 yılları arasındaki 15 yıllık dönemde toplam 15 gencin intihar ettiği ifade edildi.
Güney Kıbrıs’ta son 15 yılda, 15 genç hayatına son verdi!

Alithia gazetesi, Rum meclisinin ilgili komitesinde dün gerçekleştirilen toplantıda Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın gençlerde intihar sayıları konusundaki soruları yanıtladığını ve son 15 yıllık dönemde bu sayının 15 olduğunu açıkladığını yazdı.

Hacipandelas’ın açıklamasına göre, intihar eden gençlerden yüzde 60’ı 18, yüzde 26’sı 15 ve 16, yüzde 6,6’sı 14 ve yine yüzde 6,6’sı 17 yaşındaki gençlerden oluşuyor.

İntihar eden gençlerden 14’ünün erkek, birinin ise kız olduğu belirtildi.

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