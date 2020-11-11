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Güney Kıbrıs'ta son 48 saate koronavirüs kaynaklı 6 ölüm

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Güney Kıbrıs'ta son 48 saate koronavirüs kaynaklı 6 ölüm
Güney Kıbrıs'ta son 48 saate koronavirüs kaynaklı 6 ölüm

Rum Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs tedavisi görmekte olan iki kişinin da hayatını kaybettiğini, ölenlerden birinin hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmadığını açıkladı.

Rum haber kaynakları, bu sabahın erken saatlerinde ölen 92 yaşındaki kadının ardından yataklı tedavi altında bulunan, 71 yaşında kronik rahatsızlıkları da olan bir erkek ile hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmayan 62 yaşındaki kadının da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini geçti. Son 48 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükselirken pandeminin başlangıcından beri yeni tip koronavirüs nedeniyle meydana gelen can kayıpları 32’ye yükseldi.

Bakanlık, hayatını kaybedenlerin 19’unun erkek, (yüzde 53), 13’ünün kadın (yüzde 41) yaş ortalamasının ise 74 olduğunu açıkladı. 

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