Güney Kıbrıs’ta son beş yılda 48 kişi denizde yaşamını yitirdi

Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dün konuya ilişkin açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta mevsimlik olarak görevlendirilen cankurtaranların toplam 471 olaya müdahalede bulunduğunu aktardı.
Yoannu, söz konusu dönemde denizde gerçekleşen 48 ölümün hepsinin boğulma kaynaklı olmadığını, bazı ölümlerin patolojik sebeplerle gerçekleştiğini belirtirken, kalıcı görev yapan cankurtaran sayısının 107, geçici görevlendirilen cankurtaranların sayısının ise 270 olduğunu vurguladı.
