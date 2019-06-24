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Güney Kıbrıs’ta son beş yılda 5 bin 547 aile içi şiddet mağduru kayda geçirildi

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Güney Kıbrıs’ta aile içi şiddet rakamlarının korkuttuğu, çünkü son beş yılda kayıtlara, 5 bin 131 olay ve 5 bin 547 mağdurun geçirildiği belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta son beş yılda 5 bin 547 aile içi şiddet mağduru kayda geçirildi

Rum polisinin elindeki verilere göre, 2013-2018 yılları döneminde 3 bin 225 fiziksel şiddet, 1747 psikolojik şiddet ve 159 cinsel şiddet olayının kayda geçirildiğini yazan Haravgi gazetesi, şiddet olaylarında artış gösteren bir eğilim olduğunu, çünkü 2017 yılında 774, 2018 yılında ise 889 olay yaşandığını belirtti.

Mağdurları reşit olmayan kişilerin karıştığı olaylardaki artışın ise endişe verici olduğuna işaret eden gazete, son beş yılda 18 yaş altı mağduru olan 1034 olayın kayda geçirildiğini, bunların 511’inin erkek, 523’ünün ise kız çocuğu olduğunu ekledi.

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