Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 1 kişi koronavirüse yenik düştü

Güney Kıbrıs’ta bu hafta 2 bin 207 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 2-9 Haziran tarihleri arasında yapılan toplam 58 bin 585 test neticesinde 2 bin 207 yeni Koronavirüs vakası tespit edildiğini ve 52 yaşındaki bir hastanın da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rum haber kaynakları, açıklamaya göre bu hafta tespit edilen yeni vakalarla birlikte, pandeminin başından düne kadar toplam 493 bin 984 Koronavirüs vakasının kayıtlara geçtiğini ve ölüm sayısının da 1068’e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, 4’ünün durumu kritik olmak üzere 31 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ve pozitiflik oranının yüzde 3,77 olduğu kaydedildi.