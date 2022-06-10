  • BIST 2.586,67
  • Altın 1015.607
  • Dolar 17.078
  • Euro 18.1595
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAstım ve alerjik havayolu hastalıkları birbirinden ayrı değerlendirilmemeli!

Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 1 kişi koronavirüse yenik düştü

» »
Güney Kıbrıs’ta bu hafta 2 bin 207 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 1 kişi de hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 1 kişi koronavirüse yenik düştü

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 2-9 Haziran tarihleri arasında yapılan toplam 58 bin 585 test neticesinde 2 bin 207 yeni Koronavirüs vakası tespit edildiğini ve 52 yaşındaki bir hastanın da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rum haber kaynakları, açıklamaya göre bu hafta tespit edilen yeni vakalarla birlikte, pandeminin başından düne kadar toplam 493 bin 984 Koronavirüs vakasının kayıtlara geçtiğini ve ölüm sayısının da 1068’e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, 4’ünün durumu kritik olmak üzere 31 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ve pozitiflik oranının yüzde 3,77 olduğu kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz kadın turistler hemşireyi darp etti07 Haziran 2022 Salı 15:31
  • Anastasiadis, şikayet mektubu gönderecek!07 Haziran 2022 Salı 14:08
  • Kıbrıs'ın güneyindeki Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yanıt07 Haziran 2022 Salı 11:55
  • Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu hayatını kaybetti.07 Haziran 2022 Salı 11:11
  • Limasol'da 82 yaşındaki karısını kafasına çekiçle vurarak öldürdü06 Haziran 2022 Pazartesi 14:29
  • Güney'de maymun çiçeği virüsü alarmı!06 Haziran 2022 Pazartesi 14:15
  • Başpiskopos II. Hrisostomos’tan Başkanlık seçimiyle ilgili açıklamalar05 Haziran 2022 Pazar 16:58
  • AKEL Başkanlık seçiminde Mavroyannis’i destekleyecek05 Haziran 2022 Pazar 16:51
  • AKPM Maraş raportörü Güney'e gidiyor04 Haziran 2022 Cumartesi 22:26
  • Anastasiadis, tepkiler üzerine “Ulusal Konsey”i topluyor04 Haziran 2022 Cumartesi 21:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti