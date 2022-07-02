Güney Kıbrıs’ta su altı arkeoloji parkı açılacak

Güney Kıbrıs’ın ilk su altı arkeoloji parkı 9 Temmuz Cumartesi günü açılıyor, ilk ziyaretçilerini kabul edecek.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın ilk su altı arkeoloji parkının 9 Temmuz Cumartesi gününde itibaren ilk ziyaretçilerini kabul etmeye başlayacağını yazdı.
Haberde, söz konusu su altı parkının, Limasol’un “Amathunda” bölgesinde yer alan arkeolojik “Amathus” kentinin liman kalıntılarının rehberlik eşliğinde sergilenmesini içereceği de belirtildi.
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