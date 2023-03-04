Güney Kıbrıs’ta Şubat ayında yolcu trafiğinde tüm zamanların rekoru kırıldı

Fileleftheros, Rum havaalanları işletmecisi Hermes Airport’s tarafından dün yapılan açıklamaya dayanarak 2023 Şubatı’nda gelen yolcu sayısının, rekor yolcu hareketliliği yaşanan 2019 Şubatı’ndan yüzde 10 fazla yolcu gelişi olduğunu yazdı.

Açıklamada, Şubat ayında havaalanlarındaki yolcu trafiğinin 454 binin üzerinde ve 2019 Şubatı’ndaki sayından yüzde 5 fazla olduğu kaydedildi.

Politis ise Rum Maliye Bakanlığı’nın meclisten, Turizm Müsteşarlığı tarafından tüm yıl uçuş programı olan turizm pazarlarına girmek maksadıyla kullanılmak üzere 17 milyon Euro’luk ödeneğin serbest bırakılmasını talep ettiğini bildirdi.

Habere göre; meclise sunulan talebin gerekçe yazısında talep edilen paranın “Google ve Meta’da reklam, tanıtım, pazarlama, seyahat acenteleri ve havayolu şirketleriyle sözleşmeleri yenilemek, turistik hareketliliğin düşük olduğu Kasım-Nisan döneminde turist çekmek vb kullanılacağı" kaydedildi.