Güney Kıbrıs’ta Tam Aşılı Olanların Oranı Yüzde 78,9’a Ulaştı

Güney Kıbrıs’ta tam aşılı olanların oranının yüzde 78,9’a ulaştığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, toplumun yüzde 82’sinin aşılanması hedefine çok yaklaşıldığını ve “walk-in” merkezlerde şu ana kadar 84 bin aşı yapıldığını yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadis’in de dün üçüncü doz aşısını yaptırdığı kaydedildi.

53 YAŞINDAKİ KADIN COVID-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Gazete, bir başka haberinde ise, Lefkoşa Genel Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören 53 yaşındaki kadının dün hayatını kaybettiğini yazdı.

Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına göre 38 bin 802 Covid-19 testi çerçevesinde 94 yeni vaka tespit edildiği ve bir kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.