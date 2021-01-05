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Güney Kıbrıs’ta Tam Kapanma Veya Daha Sert Tedbirler Gündemde

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Güney Kıbrıs’ta Covid-19 pandemisine karşı alınan tedbirlere rağmen bulaşın önüne geçilememesi nedeniyle, tam kapanma veya daha sert tedbirler alınması gündemde...
Güney Kıbrıs’ta Tam Kapanma Veya Daha Sert Tedbirler Gündemde

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 pandemisine karşı alınan tedbirlere rağmen bulaşın önüne geçilememesi nedeniyle, tam kapanma veya daha sert tedbirler alınması gündemde...

Alithia gazetesi “Kapanmadan Kaçınmak İçin Umutsuz Çaba… Hükümet Bunu Arzu Etmemesine Rağmen Eğer Kaçamazsa Mart Ayındaki Sıkıyönetime Yeniden Dönebiliriz” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı’nda dün peş peşe toplantılar yapılarak, bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunulacak tedbirlerle ilgili istişareler yapıldığını ve Perşembe günkü Bakanlar Kurulu toplantısında, yeni kararların alınacağını yazdı.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı 2 yeni ölüm ve 665 yeni vakanın ardından, şu ana kadarki bilgilerin, alınacak tedbirlerin mevcut tedbirlerden daha sert olacağını gösterdiğini kaydederken, Rum Epidemiyologların kapanmadan başka seçenek görmediklerini; ancak daha sert tedbirler alıp, kapanmadan önce bu tedbirlerin işe yarayıp yaramayacağını görmenin de ikinci bir seçenek olduğunu düşündüklerini belirtti.

YEREL VAKALAR ARASINDA MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Gazete, bir diğer haberinde Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nün SARS-CoV-2 pozitif olan 24 kişilik bir grup belirleyerek, bu kişiler üzerinde mutasyona uğramış virüsle ilgili özel bir çalışma yaptığını ve bir kişide mutasyona uğramış virüsün saptandığını yazdı.

Haberde, bu durumun, yerel vakalarda mutasyona uğramış virüsün bulunduğunu teyit ettiği belirtildi.

AŞILAMA RANDEVULARI İÇİN DİJİTAL PLATFORM OLUŞTURULDU

Gazete, bir başka haberinde ise Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs aşılarının gerek birinci gerek ikinci dozları için randevuların dijital platform üzerinden ayarlanacağını yazdı.

Habere göre Rum Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarlığı tarafından dün basın toplantısı düzenlenerek, yeni tip koronavirüse karşı aşılama ile ilgili dijital platformun tanıtımı yapıldı.

Buna göre platform, aşı randevularının da ayarlanacağı hak sahibi kişiler, aşı merkezleri ve merkezî düzeyde çalışacak veri merkezi olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Bu sayede eldeki aşı miktarı, aşılanmış ve aşılanmamış kişi sayısı anlık takip edilerek yeni aşıların zamanında sipariş edilebilmesi sağlanacak.

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