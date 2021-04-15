Güney Kıbrıs'ta Tasarrufunda 22 Bin 745 Çatapat Ve Maytap Bulunan Şahıs Gözaltına Alındı

Lefkoşa Rum Kesimi’nde, 22 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda 20 bin 745 çatapat ile 2 bin adet maytap tespit edilmesi üzerine polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Lefkoşa Rum Kesimi’nde, 22 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda 20 bin 745 çatapat ile 2 bin adet maytap tespit edilmesi üzerine polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Alithia gazetesi, polisin dün gerçekleştirdiği operasyonda söz konusu şahsa ait iki araçta kontrol yaptığını ve araçlardan birinde toplam 22 bin 745 çatapat ve maytap bulduğunu kaydederek, şahsı gözaltına aldığını yazdı.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.