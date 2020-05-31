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Güney Kıbrıs’ta Tek Pozitif Vaka

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Güney Kıbrıs’ta Tek Pozitif Vaka
Güney Kıbrıs’ta Tek Pozitif Vaka

Güney Kıbrıs’ta dün yapılan 2 bin 61 test sonucunda sadece bir pozitif vakaya rastlandı.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgını çerçevesinde son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 61 test sonrasında sadece bir pozitif vaka tespit edildiğin, böylece toplam vaka sayısının 943’e ulaştığını yazdı.

Gazete, söz konusu pozitif vakanın, hali hazırda Korona virüsü tespit edilen kişilerin temas ettiği kişilere yapılan testler sonucunda tespit edildiğini aktardı.

İNGİLTERE’DEN TURİST KABUL EDİLMEYECEK

Öte yandan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Güney Kıbrıs’ın turist kabul edeceği ülkeler arasında şu an için İngiltere’nin bulunmadığını ifade etti.

Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde Yoannu, İngiltere’nin Güney Kıbrıs’a turist gönderen ülkelerin başında gelmesine karşın kamu sağlığını tehlikeye atamayacaklarını belirterek, şu anki veriler ışığında İngiltere’den turist kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

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