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Güney Kıbrıs'ta telefon dinlemeye yasal izin!

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Güney Kıbrıs'ta telefon dinlemeye yasal izin! Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi, aylardır süren istişarelerin ardından, telefon konuşmalarının dinlenmesine izin verecek yasayı onayladığı bildirildi.
Güney Kıbrıs'ta telefon dinlemeye yasal izin!

Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi, aylardır süren istişarelerin ardından, telefon konuşmalarının dinlenmesine izin verecek yasayı onayladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, ilgili yasa uyarınca, şahsi telefonlardaki gizliliğin, Başsavcılık kararıyla terör, planlı cinayet, insan ticareti, çocuk pornosu, uyuşturucu ticareti, rüşvet ve devletin parasıyla ilgili meselelerin söz konusu olması durumunda kaldırılabileceğini yazdı.

Meclis’te yapılan oylamada, çekimser kalan AKEL ile EDEK dışındaki tüm partilerin olumlu oy verdiğini belirten gazete, AKEL’in, bu yasa ile Başsavcılığa “süper yetki” verildiğini kaydetti..

Gazete, telefon dinleyecek polis mensuplarının veya Kıbrıs Cumhuriyeti İstihbarat Teşkilatı (KİP) yetkililerinin, telefon dinlemelerle ilgili yasal sınırları ihlal etmeleri halinde, 10 yıl hapis cezası ve/veya 100 bin Euro para cezasına çarptırılacaklarını kaydetti.

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